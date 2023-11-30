عاجل| برودة شديدة وتحذير من 5 ظواهر جوية.. ماذا يحدث في الساعات المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس في الأيام المقبلة، متوقعة أن تشهد اضطرابًا في عدة محافظات يؤدي إلى برودة شديدة خصوصًا أثناء فترات الليل مع انخفاض درجات الحرارة إلى أقل من 10 درجات مئوية، فضلًا عن سقوط الأمطار على عدة أقاليم، وكثافة الشبورة المائية، ونشاط الرياح.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس في الأيام المقبلة بمختلف المحافظات، فضلًا عن درجات الحرارة لمدة أسبوع، والظواهر الجوية المتوقعة، وموعد وأماكن سقوط الأمطار.

الطقس غدًا وبعد غد بالمحافظات

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدًا الأيام المقبلة بالمحافظات، إذ من المتوقع أن تشهد حالة الطقس غدا الجمعة وبعد غدٍ السبت، شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية، والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية على أغلب الأنحاء، فضلًا عن نشاط رياح على مناطق من محافظات القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأرصاد تحذر من برودة الطقس

وأوضحت الأرصاد الجوية إنّه من المتوقع أن يسود طقس لطيف نهارًا على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، فيما تحذر هيئة الأرصاد الجوية من تحول الطقس إلى بارد ليلًا على أغب الأنحاء، خصوصًا في بعض محافظات الصعيد التي تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة خلال الليل لتسجل 9 درجات فقط.

درجات الحرارة لمدة أسبوع

وتسجل درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع العظمى والصغرى في الظل بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، الآتي:

الطقس في الأيام المقبلة

وفيما يخص توقعات حالة الطقس في الأيام المقبلة، فإنّها من المقرر أن تكون كالآتي:

الأحد 3 ديسمبر.. شبورة مائية من 4 لـ 8 صباحًا على بعض الطرق الزراعية، والقريبة من المسطحات المائية، والسريعة، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

كما من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30% تقريبًا.

من الإثنين 4 ديسمبر إلى الأربعاء 6 ديسمبر.. شبورة مائية صباحًا على الطرق بالسواحل الشمالية، ومحافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ووسط سيناء ومدن القناة.

كما إنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من سواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30%.