قبل انطلاق التصويت بالانتخابات الرئاسية.. تعرف على المتبقي من الجدول الزمني

تستعد مصر لبدء استحقاق ديمقراطي جديد، إذ حددت الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 1 و2 و3 ديسمبر لاقتراع المصريين بالخارج على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

في إطار هذا، تبرز «الوطن» في التقرير التالي، المتبقي من الجدول الزمني لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات:

موعد التصويت في الداخل

- حددت الهيئة 3 أيام لتصويت المصريين في الداخل، وهي 10 و11 و12 ديسمبر.

- تحدد 13 ديسمبر موعد انتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

- تحدد يوم 14 ديسمبر لتلقي الهيئة الوطنية الطعون في قرارات اللجان العامة، ويومي 15 و16 ديسمبر للبت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج.

موعد إعلان النتيجة العامة

- 18 ديسمبر هو موعد إعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية.

- تحدد يوم 19 ديسمبر لاستئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة.

- حددت الهيئة يومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، ومدة الفصل في الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.

- تضمن الجدول الزمني أن تتوقف الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الدعائي الأول لجولة الإعادة يوم 4 يناير.

- تبدأ انتخابات الإعادة للمصريين في الخارج أيام 5 و6 و7 يناير.

- تتوقف الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الدعائي الثاني في الداخل يوم 7 يناير.

- تجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير على أن تنتهي عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتلعقة بالاقتراع يوم 11 يناير.

- تتلقى الهيئة الوطنية الطعون في قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير، والبت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة يومي 13 و14 يناير.

- تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.