وداع وشكر بالعربية.. 5 مشاهد إنسانية للمحتجزين الإسرئيليين لحظة الإفراج عنهم

مشاهد إنسانية عدة أبرزت تعاطف المحتجزين الإسرائيليين مع أعضاء الفصائل الفلسطينية بعد الإفراج عنهم، ضمن صفقة تبادل الأسرى، بموجب اتفاق الهدنة الإنسانية بين الفصائل وجيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي رد فعل المحتجزين الإسرائيلين، ومنهم مايا ليمبيرغ، وتبلغ من العمر 17 عاماً، إذ كانت رقفة كلبها أثناء تسليمها للصليب الأحمر.

ومن بين ردود أفعال المحتجزين الإسرئيلين، ظهرت محتجزة إسرائيلية وهي توجه تحية عكسرية لأحد أعضاء الفصائل الفلسطينية أثناء ركوبها سيارة تابعة للصليب الأحمر خلال صفقة تبادل المحتجزين بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية ضمن الصفقة السادسة قائلة: «سنذهب إلى المنزل.. إلى اللقاء» ، وكانت بجانبها محتجرة أخرى تودع الفصائل بعبارة شكر بالعربية وتسيطر عليها علامات السعادة: «مع السلامة».

الليلة متأكد بأنه نتنياهو بينجلط pic.twitter.com/x3eVnOMaiQ — الداعية محمود الحسنات (@mahmoudalhsanat) November 30, 2023

مشاهد إنسانية من المحتجزين الإسرئيلين

لم تقتصر ردود أفعال المحتجزين الإسرئيلين أثناء تسليمهم للصليب الأحمر عند هذا الحد، إذ قام شاب إسرئيلي بمصافحة أحد أعضاء المقاومة وعلامات السعادة تسيطر عليه، تلك المشاهد التي أبرزت طريقة تعامل الفصائل الفلسطينية مع هؤلاء المحتجزين الإسرئيلين.

إحدى الأسيرات الإسرائيليات خرجت ومعاها كلبها .. pic.twitter.com/jHvF0bcwDs — سلطان (@sul6an_21) November 28, 2023

ومن قبل تبادلت المحتجزة الإسرائيلية مايا بابتسامتها، بعض الكلمات العفوية بينها وبين أحد عناصر الفصائل الفلسطينية ويقول: «باي مايا»، لترد التحية بالشكر«باي شكرا»، وحينها أشعلت المحتجزة الإسرائيلية منصات التواصل الاجتماعي، عقب تداول فيديو لها وهي تودع رجال الفصائل الفلسطينية، في نظرة تثبت المعاملة الإنسانية التي تلقتها على أيديهم.

رسالة شكر للفصائل الفلسطينية

وسبق ووجهت المحتجزة الإسرئيلية سابقا «دانيال» رسالة شكر إلى الفصائل الفلسطينية على إنسانيتهم غير الطبيعية التي أظهروها تجاه طفلتها «إميليا»، قائلة: «إلى الجنرلات الذين رافقوني في الأسابيع الأخيرة، يبدو أننا سنفترق غدا، ولكنني أشكركم من أعماق قلبي».