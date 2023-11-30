مراسلة «القاهرة الإخبارية»: توقعات إسرائيلية بتصاعد عمليات استهداف قواتها

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إن اليوم كان صعبا جدًا على المنظمومة الأمنية العسكرية الإسرائيلية، حيث تُشير التقديرات إلى أنه سيكون هنالك ارتفاعًا في أعداد العمليات المنفذة من قبل الفلسطينين ضد أهداف إسرائيلية.

القطع ما بين القدس والضفة الغربية

وأضافت أبو شمسية، اليوم الخميس، خلال مداخلتها عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه منذ اليوم الأول للحرب على غزة والعدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني، أغلق الاحتلال المعابر والحواجز الواصلة والفاصلة ما بين القدس والضفة الغربية، وأغلقت أبواب المسجد الأقصى المبارك، بجانب تعزيز تواجد الشرطة في مدينة القدس خوفًا من إتمام هذه العمليات، مشيرةً إلى أن الاحتلال شن حملة اعتقالات واسعة طالت معظم ناشطي حركة حماس.

عمليات إطلاق النار شمال القدس

وأوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن خروج عملية إطلاق النار في شمال القدس، وقعت في ساعات الصباح الباكر من هذا اليوم، ونقلت شرطة الاحتلال والإسعاف بلاغًا أوليًا يفيد بإطلاق النار على مجموعة مستوطنين عند محطة انتظار سيارات، وكان هنالك إطلاق نار على الشابين الفلسطينيين من قبل عنصر أمن إسرائيلي ومستوطنين مسلحين وخاصة بعد قرار وزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير، بضرورة تسليح المستوطنين هناك.

وأكدت أبو شمسية، أن العملية أسفرت وفق التقديرات الرسمية عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة ما لا يقل عن 12 منها 4 في حالة حرجة وميؤوس منها، مشيرة إلى أنه في المقابل كان هنالك إعدام ميداني للشابين الفلسطيني، وهما شقيقين من عائلة النمر من حي سور باهر جنوب الأقصى كانوا قد وقعا أرضًا، ولم يتم تقديم الإسعافات الأولية لهما ونزفا حتى الموت.