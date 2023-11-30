بعد إعلان افتتاحه للزيارة غدا.. المتحف الكبير يوضح أهم معالم الدرج العظيم

بمناسبة افتتاح قاعة الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير للزيارة بداية من غدا الجمعة ضمن التشغيل التجريبي للمتحف، أعلن المتحف المصري الكبير عددا من المعلومات عن الدرج الأعظم لعل أهمها، أن تلك القاعة هي إحدى قاعات العرض التي يتميز ويتفرد بها المتحف.

ويُعرض بها مجموعة من أفضل وأضخم القطع الآثرية الثقيلة التي تجسد روائع فن نحت في مصر القديمة، والتي تبدأ من عصر الدولة القديمة وحتى العصر اليوناني الروماني، وينتهي الدرج العظيم بمشهد بانورامي جميل يبين أهرام الجيزة الخالدة.

وأضاف المتحف المصري الكبير في بيان اليوم، أن الدرج العظيم يتدرج طبقًا لسيناريو العرض المتحفي إلى أربع موضوعات رئيسية، هي:

الموضوع الأول: الهيئة الملكية

وذلك من خلال عرض مجموعة متميزة من تماثيل الملوك التي مرت بمراحل تطورا وتغيرات عديدة شهدها الفن الملكي في مصر القديمة وبالرغم من ذلك كان من السهل التعرف على سمات الملوك وملامحهم في التماثيل.

الموضوع الثاني: الدور المقدسة (أماكن العبادة)

كانت مسؤولية تشييد المعابد بمختلف أنواعها تقع على عاتق الملك ،بجانب أنه يؤول إليه شؤون صيانة مرافق المعابد وتجميلها، وقد خُصصت المعابد الجنائزية للملوك بعد وفاتهم وكان يعتبر كل معبد بمثابة السكن الخاص بالمعبودات وكانت أرواح هذه المعبودات تكمن في التماثيل الموضوعة أمام المعابد.

- الموضوع الثالث: الملوك والمعبودات (الملك وعلاقته بالمعبودات)

كانت هناك علاقة وطيدة في مصر القديمة بين كلا من الملوك والمعبودات ، وكانت تلك العلاقة قائمة على مبدأ تقسيم المسؤوليات بين الملك والمعبودات، فالمعبودات تتعهد بكل مايتعلق بشؤون السماء والنيل والصحراء والعالم الآخر، أما الملك فقد كان حلقة الوصل بين المعبودات والبشر ومركز الوجود كله باعتباره ممثلًا للمعبود على الأرض، وكان مسؤولًا عن حكم مصر والحفاظ على أمن واستقرار الدولة وتأمين حدودها، وفي هذا القسم يتم عرض مجموعة متميزة من تماثيل المعبودات والتماثيل الزوجية وتماثيل للثالوث المقدس.

- الموضوع الرابع: الرحلة إلى الحياة الأبدية (رحلة إلى العالم اللآخر)

يعتبر الموت عند قدماء المصريين بمثابة بوابة المرور إلى العالم الآخر ، حيث البعث والحيالة الأبدية ، لذا اهتم الملوك في مصر القديمة بالحفاظ على أجسادهم بعد الوفاة ، وتم دفنهم إما في الأهرامات أو المقابر الملكية. وفي هذا القسم يتم عرض مجموعة من التوابيت الملكية.