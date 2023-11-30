مؤتمر جماهيري بقرية أبو سليم ببني سويف تأييدا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن في مركز بني سويف، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، بقرية أبو سليم، لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية، وسط حضور لافت من أهالي القرية.

حضور كبير من أهالي قرية أبو سليم

حضر المؤتمر عددٌ من أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلس النواب، وأعضاء بهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز، بحضور أهالي قرية أبو سليم التابعة لمركز بني سويف والقرى المجاورة، والمواطنين، الذين قَدِموا رافعين لافتات تأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

الوقوف دقيقة حداد على شهداء فلسطين

بدأ المؤتمر، بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على الشهداء الفلسطينيين في غزة، وعرض لإنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ثم كلمات المتحدثين أمام المؤتمر الجماهيري، الذين أكدوا أن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي، في محله، مشيرين إلى أنه نموذج للإخلاص والتفاني في العمل.

التحديات التي واجهت الدولة المصرية

وسلط المتحدثون الضوء على التحديات الكبيرة التي واجهت الدولة المصرية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار، إلى جانب مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات، سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا، ودوليا، ودعمه للصناعة، والمشروعات العملاقة، وحفظه للأمن، واهتمامه بتحقيق الترابط بين فئات المجتمع، معلنين دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية.