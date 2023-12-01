«تفرحنا فانلة حرير».. «عاشق الأهلي» يدعم «كتيبة الشناوي» بأغنية جديدة

عشق النادي الأهلي وتشجيعه لم يتوقف لدى عدد كبير من الجمهور عند الهتافات الحماسية في المدرجات لتشجيع الفريق، أو متابعة جميع مبارياته، وإنما تجاوز الأمر للبحث عن وسائل جديدة لدعم «المارد الأحمر»، بينها تأليف الأغاني دون مقابل مادي، لدعم الفريق، كما فعل شاب يدعى أحمد الرفاعي، الملقب بشاعر جامعة الإسكندرية، وغنتّها منة كرم.

شاعر الجامعة عاشق الأهلي

أحمد الرفاعي الملقب بشاعر الجامعة لفوزه بجائزة الشعر في جامعة الإسكندرية، قال لـ«الوطن»: «كتبت كلمات الأغنية تشجيعا للاعبي النادي الأهلي، ووضعت أسماءهم داخل كلمات الأغنية لتشجيعهم على استمرار حصد البطولات، الأهلي بالنسبة لملايين الجماهير هو مصدر السعادة، وعلى جمهوره رد الجميل، ومن وجهة نظري كتبت وأنتجت هذه الأغنية على نفقتي الخاصة، حبا للنادي الأهلي العظيم».

الرفاعي: بحثت عن موهبة تحب الأهلي

وأضاف «الرفاعي»، أنه بعد كتابة أشعار وكلمات الأغنية بحث عن موهبة جديدة من مشجعي النادي الأهلي لأداء الأغنية، وجد موهبة تدعى منة كرم، وأعجبه صوتها، «عرضت عليها الفكرة، ولأنها أهلاوية وافقت تغني دون مقابل، والأغنية كلفتني التوزيع الموسيقي وتسجيل الأغنية فقط».

تقول كلمات الأغنية:

تزعلنا الحياة دي كتير

تفرحنا فانلة حرير

إفريقيا دوري سوبر كاس

الأهلي تملي فوق وكبير

ومين بيزقططك غيره

دي فرحة قلبي من خيره

محلي ودولي في العالي

سابق الكل واحد زيرو

يا شناوي لحد نخاعه أهلاوي

بيرفع في الكاسات غاوي

وده معلول.. بطل أبطال

ابن حلال

فلوسه حلال

ده باك ده ولا وينج شمال

وده منعم وده هاني

معاهم صعب هنعاني

ولاد النادي م الناشئين

أصليين مش براني

ومين أسرع لعيب هنا ناو

مفيش غيره ده بيرسي تاو

أسيستات وواكل الجو

جنوب إفريقي م النادرين

وده الشحات.. ده مش شحات

في ظهره شعب بالملايين

وجماهير عمرها ما تلين

تشجع آه تحفز آه

تحطه ف لوحة الغاليين.