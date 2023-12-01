انطلاق تصويت المصريين بالانتخابات الرئاسية 2024 في أستراليا

بدأت أستراليا في استقبال المصريين للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وهي ثاني الدول التي تفتح سفارتها وقنصلياتها المصرية، لاستقبال المصريين للتصويت، التي تبدأ اليوم الجمعة 1 ديسمبر، وتستمر حتى الأحد 3 ديسمبر.

الأنبا دانيال أسقف إبراشية سيدني، قال في تصرحات خاصة لـ«الوطن»، إن السفارة المصرية استعدت بشكل كامل لاستقبال المصريين في مختلف ولايات أستراليا، ويومي السبت والأحد، وهما عطلة رسمية، ستخرج أتوبيسات لنقل المصريين إلى السفارة.

وأضاف الأنبا دانيال، أن السفير محمد خليل، القنصل العام لمصر في سيدني، قام باستعدادات على أعلى مستوى، وأعد كشوفات المصريين، وهيأ السفارة بالكامل لاستقبال أول أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية المصرية في أستراليا.

وبسبب بُعد المسافات في العاصمة كانبيرا، تقام ندوات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لحث المصريين في أستراليا على التصويت في الانتخابات والمشاركة الفعالة خلال ماراثون الانتخابات الرئاسية، بحسب الأنبا دانيال.

نيوزيلندا.. أولى الدول التي فتحت أبوابها للتصويت في الانتخابات الرئاسية

وبدأت نيوزيلندا منذ قليل، عملية التصويت في الانتخابات، وهي أولى الدول في الخارج التي تفتح سفارتها الأبواب لاستقبال المصريين للاقتراع في الانتخابات الرئاسية، وأكد السفير جورج عازر، لـ«الوطن»، أن السفارة استعدت لاستقبال المصريين، وكان أول من أدلى بصوته في الانتخابات في الدقائق الأولى من فتح باب التصويت.