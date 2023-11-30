المستندات المطلوبة لترخيص المحال في الإسكندرية قبل 7 ديسمبر
كتب:
خالد غنيم
11:17 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
المهندسة نهى خليفة
أعلنت أحياء محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، عن المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط وفتح المحلات غير المرخصة، قبل انتهاء المهلة الممنوحة لأصحاب هذه المحال في 7 ديسمبر المقبل.
وأوضحت الأحياء أن على أصحاب المحال غير المرخصة التقدم إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وتقديم طلب استصدار التراخيص اللازمة خلال المهلة الممنوحة لممارسة النشاط بدون ترخيص، وفقًا لقانون المحال التجارية.
وشددت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك لـ«الوطن»، على أن الأحياء على أن أصحاب المحال غير المرخصة يتعرضون للمسائلة القانونية طبقاً لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019، والذي يعاقب كل من قام بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المستندات المطلوبة لترخيص المحال في الإسكندرية
وفيما يلي المستندات المطلوبة لإستخراج الترخيص:
- صورة بطاقة الرقم القومي بعد الإطلاع على الأصل.
- صورة من جواز السفر بعد الإطلاع على الأصل في حالة إذا كان طالب الترخيص أجنبيا.
- تقديم صورة من ترخيص الموافقة الصادر له من وزارة القوى العاملة.
- توكيل رسمى عام في حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه.
- صورة عقد الإيجار متضمن إثبات التاريخ، أن يكون سارى المفعول لمدة لا تقل عن سنة وموضحا به نوع النشاط المطلوب بالرخصة.
- صورة من رخصة البناء بعد الإطلاع على الأصل إن وجدت، أو ما يفيد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار.
- إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل في حالة وجود رخصة أو تقنين وضع العقار.
- شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمى مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية، مبيناً به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار في حالة بناء العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناة من تطبيق قانون البناء.
- رسم توضيحي كروكى على أن يكون موضحًا به موقع المحل ومشتمل على اسم الحى والمنطقة واسم الشارع ورقم العقار إن وجد.
- تقرير هندسى معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار، في حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص.
- صورة من البطاقة الضريبية بعد الإطلاع على الأصل.
- مستخرج رسمى من السجل التجاري.
- شهادة صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات.