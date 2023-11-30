المستندات المطلوبة لترخيص المحال في الإسكندرية قبل 7 ديسمبر

أعلنت أحياء محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، عن المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط وفتح المحلات غير المرخصة، قبل انتهاء المهلة الممنوحة لأصحاب هذه المحال في 7 ديسمبر المقبل.

وأوضحت الأحياء أن على أصحاب المحال غير المرخصة التقدم إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وتقديم طلب استصدار التراخيص اللازمة خلال المهلة الممنوحة لممارسة النشاط بدون ترخيص، وفقًا لقانون المحال التجارية.

وشددت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك لـ«الوطن»، على أن الأحياء على أن أصحاب المحال غير المرخصة يتعرضون للمسائلة القانونية طبقاً لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019، والذي يعاقب كل من قام بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المستندات المطلوبة لترخيص المحال في الإسكندرية

وفيما يلي المستندات المطلوبة لإستخراج الترخيص: