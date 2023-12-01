فوز فريق الاتحاد على «الضهرية» في دوري حياة كريمة بالدقهلية

أعلنت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، استمرار فعاليات دوري حياة كريمة في خماسي كرة القدم، بإدارة شباب شربين.

مونديال حياة كريمة بالدقهلية

وقالت إن فعاليات دوري حياة كريمة بدأت أمس الخميس بمركز شباب الضهرية، من خلال المباراة الأولى بين الاتحاد والضهرية الأحمدية، وانتهت بفوز فريق الاتحاد على الضهرية 1/2، أما المباراة الثانية بين شهداء الضهرية وحارة صدام بالضهرية فقد انتهت بفوز الأخير 1/2، وذلك بتحكيم الكابتن نجيب حلمي.

وانطلقت فعاليات دورى حياة كريمة فى خماسي كرة القدم بإدارة شباب شربين بمحافظة الدقهلية، يوم 6 نوفمبر الحاليّ، بمشاركة 32 فريقًا مقسمين إلى 4 مجموعات، كل مجموعة موزعة على 8 فرق، على ملاعب مراكز شباب شربين «الشناوي والدبوسي والضهرية وكفر الترعة الجديد» خلال الفترة من 1 نوفمبر 2023 حتى 30 أبريل 2024.

وأشارت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، في بيان، إلى أن فعاليات المونديال تاتي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي ساعدت في تغيير شكل الحياة داخل القرية المصرية، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم وتحويلها إلى حياة أفضل، ضمن الخطة الخدمية والتنموية لتتوافق مع رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.