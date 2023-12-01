أشهر أطعمة الشتاء في الصعيد.. «الفول النابت بالخلطة» يتصدر القائمة

مع انطلاق فصل الشتاء، يزيد الإقبال على عدد من الأطعمة التي تمنح الجسم الدفء في ظل انخفاض درجات الحرارة، بينها أصناف تشتهر بها محافظات الصعيد، مثل الفول النابت والعدس والبليلة والبطاطا والذرة المشوية والتي يطلق عليها «القناديل» أيضا.

أشهر وجبات الصعيد في الشتاء

رجب محمد، بائع فول نابت بسوهاج، يقول لـ«الوطن»، إنه ورث المهنة عن والده وجده، والفول النابت أشهر وجبات الصعيد في الشتاء، ويطلق عليه الأهالي «دواء العيان» للمصابين بنزلات البرد، لاحتوائه على فيتامين سي.

يضع «محمد» خلطة تتكون من الليمون والكمون والشطة والعيش الشمسي الصعيدي بعد تحميصه على الفول النابت، ويقبل عليه الأهالي بشكل كبير خاصة المصابين بنزلات البرد، «الناس بتحجز طلبات عندي يوميا، وفي ناس بتحجز من العصر، وفي اللي بيطلب شوربة النابت بالخلطة»، ويبدأ سعر الطلب من 10 جنيهات.

البطاطا والذرة المشوية

أما وليد محمد، بائع بطاطا مشوية وذرة على كورنيش سوهاج الشرقي، يقول لـ«الوطن»، إنه يوجد إقبال كبير من المواطنين على البطاطا المشوية خاصة مع برودة الجو، ويضاف إليها العسل أو السمن البلدي، حسب اختيار الزبون، ويبدأ سعر طبق البطاطا بـ5 جنيهات، وكذلك الذرة المشوية.

البطاطا ضيف جلسات السمر بالصعيد

ويقبل المواطنون في منازلهم أيضا على البطاطا والذرة وغيرها من أكلات الصعيد الشتوية، وترافقهم في السهرات العائلية، حيث يقول محمد عمران، من دار السلام بسوهاج، إن الشباب أثناء جلساتهم يضعون ثمرات البطاطا و«قناديل الشامي» داخل «جروانة» التدفئة، ثم يأكلونها تباعا طوال جلساتهم.

البليلة باللبن والمكسرات

«البليلة باللبن» إحدى الأكلات الشتوية أيضا، وتضع منى علي لأبنائها العسل للتحلية والمكسرات أيضا، ويحرصون على تناولها مرتين إلى 3 مرات أسبوعيا، بالإضافة للفول النابت الذي تضيف إليه الليمون أثناء إصابة أبنائها بنزلات البرد، وذلك بالإضافة للعدس مع البصل الأخضر والليمون والعيش الشمسي.

وجبات الصعيد بالبرد بروتين نباتي سهل الهضم

وأكد بيان سابق للمعهد القومي للتغذية، أن الفول النابت من الأطعمة الشهيرة التي لها فوائد صحية وينصح بتناوله في الشتاء منها:

- يمد الجسم بالطاقة لاحتوائها على البروتين.

- يساعد البروتين النباتي والمعادن في الفول النابت على تقوية جهاز المناعة في الجسم.

- تعد شوربة الفول النابت وجبة مثالية للحصول على بروتين نباتي قليل الدهون وسهل الهضم.

- تحتوي شوربة الفول النابت على الحديد.

- يحتوي على الألياف الطبيعية الصحية التي تنظم مستوى السكر والدهون بالدم.

- يحتوي الفول المنبت على نسبة أعلى من البروتين من الفول المدمس ويتخلص من العناصر المسببة للانتفاخ أثناء التنبيت.

فيما نصح الدكتور أحمد كاظم استشاري الباطنة والجهاز الهضمي، بتناول السوائل الدافئة في فصل الشتاء، خاصة شوربة الفول النابت والعدس لسهولة هضمهما، واحتوائهما على البروتين النباتي، ولكن يراعى عدم الإكثار منه لأصحاب تقرحات المعدة وارتجاع المريء.