مصري يشغل منصب مسؤول القطاع المالي في «مرسيدس» بكوريا: أعمل بها منذ 19 عاما

قال عمرو برهومة المسؤول عن القطاع المالي في شركة «مرسيدس بنز» في كوريا، أنه يعمل في الشركة منذ نحو 19 عامًا، مشيرًا إلى أنه تخرج في كلية تجارة إنجليزي جامعة القاهرة عام 2003، وبعد ذلك بحوالي 9 أشهر التحق بالشركة كمحاسب، وبعد 5 سنوات، تم ترقيته مديرًا للحسابات فى مكتبها، وكان وقتها أصغر مدير بها، حيث كان يبلغ من العمر 27 عامًا.

مسؤول عن الشرق الأوسط

أضاف خلال لقائه ببرنامج «لوغاريتم»، مع الإعلامي أحمد فايق على قناة «DMC»، قائلًا: «بعد ذلك تواصلوا معي من مكتب دبي، وهو مكتب أقليمي مسؤول عن الشرق الأوسط، ومسؤولين عن 13 بلد، وهي مسؤولية أكبر في عام 2011، وقالوا لي تحب تيجي هنا كمدير حسابات في دبي، ولم أتردد، وقلت أكيد دي فرصة».

وتابع: «الحمد لله، قبلوني، وروحت دبي، وفي عام 2013 تم فتح فرصة، وساعتها قدرت أروح على قسم المبيعات، وبقيت رئيس إدارة المبيعات، وقعدت حوالي سنتين، وأدوني فرصة أشتغل مع رئيس الشركة على إعادة هندسة العمليات للشركة كلها، وفى 2015، روحت ألمانيا عملت مقابلة مع رئيس المالية واتقبلت، وقعدت 5 سنوات في دبي، وبعدها تواصلوا معايا من ألمانيا فى 2020، وعرضوا على إدارة الرقابة المالية فى كوريا الجنوبية، ووافقت».