السوشيال ميديا تنصف «الوطنية».. ترويج بالفيديوهات والبوستات على «المنصات»

أصبحت وسائل السوشيال ميديا بمنصاتها المختلفة قوة حقيقية لا يمكن الاستهانة بها خاصة فيما يتعلق بالترويج للمنتجات، وظهر هذا الأمر واضحاً عندما بدأت الحرب على غزة ومن هنا بدأ الكثيرون يفكرون فى المنتجات والسلع المصرية ويروجون لها من خلال فيديوهات وبوستات على منصات التواصل الاجتماعى والتى تفاعل معها آلاف المواطنين.

ومن هنا بدأت تظهر المبادرات التى تدعم المنتجات الوطنية، والتى يعتمد نجاحها فى الأساس على وجود «بلوجر» مؤثرين فى السوشيال ميديا بعد أن أصبح لهم دور كبير فى دعم المنتجات الوطنية خلال الآونة الأخيرة من خلال طرح أسماء منتجات مصرية كانت مختفية ومقارنتها بأخرى مستوردة وتشجيع الجمهور على شراء المنتج المصرى.

البلوجر عدنان: عندنا منتجات تستحق المنافسة عالمياً وبجودة تنافس المستورد

ومن ضمن قائمة البلوجر الداعمين للمنتج المصرى، البلوجر الشهير عدنان عبدالمجيد، من محافظة القاهرة، الذى يطوف مصر للبحث عن المنتجات الوطنية فى كل البقاع لدعمها والترويج المجانى لها فى محاولة منه لاستبدال المنتجات المستوردة بأخرى وطنية.

يرى «عدنان»، فى تصريحاته لـ«الوطن»، أن السوشيال ميديا أصبحت قوة ضاربة لا يمكن الاستهانة بها، مؤكداً أن خطوة دعم المنتجات الوطنية تأخرت كثيراً: «تأخرنا فى دعم منتجاتنا الوطنية، كان يجب على صناع المحتوى البدء مبكراً فى الترويح للمنتجات الوطنية، مستغلين قوة السوشيال ميديا وتأثيرها على الجمهور، لازم كلنا ندعم المنتجات دى وكل بلوجر يخصص حلقة على الأقل شهرياً لدعم المنتجات الوطنية، عندنا منتجات تستحق المنافسة عالمياً، وبجودة تنافس المستورد، علشان كده نقدر نقول إن دعمها واجب وطنى».

منذ سنوات يحرص «عدنان» على دعم كل ما هو مصرى أصيل من خلال عدة فيديوهات يقوم بصناعتها ونشرها عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: «المنتجات المصرية بدأت تبان، بانت شركات كتير حلوة، وظهرت مصانع محترمة بتقدم منتجات مميزة، نقدر بيها نبقى فى مكان تانى وسط الدول الصناعية الكبيرة ولو ده حصل هنلاقى إن مابقاش عندنا بطالة فى مصر».

«الحفناوى»: المنتجات الوطنية تستحق الترويج

من بين الداعمين للمنتجات الوطنية، محمد الحفناوى، من محافظة كفر الشيخ الذى حوّل صفحته الشخصية لوسيلة للترويج لأحد المنتجات الغازية والتى كانت قد اختفت تماماً من الأسواق على الرغم من كونها كانت أشهر المشروبات الغازية خلال القرن الماضى إلا أنها لم تتمكن من مواكبة التطور وتراجعت بشدة لدرجة أنها توارت عن الأنظار.

ويشير «الحفناوى» الذى يهتم بمجال تصوير الإعلانات إلى أن تلك الشركة تحديداً لم تتمكن من تحقيق النجاح الملحوظ إلا من خلال السوشيال ميديا والدليل على ذلك الأمر أنها عادت للظهور على الساحة مرة أخرى عام 2021 ولكنها لم تنجح فى التعبير عن نفسها بعد عودتها من غياب استمر لعشرات السنوات: «للأسف كانت تفتقر للتسويق الصح لها بدليل أن غالبية الجمهور لم يلاحظ عودتها للأسواق مرة أخرى طوال السنتين الماضيتين وبدأ الكل يركز معاها حرفياً بسبب السوشيال ميديا لأن كمان ماكانش عندها قاعدة توزيع كويسة لكن مع ضغط السوشيال ميديا بدأت توزع فى كل مكان».

اعتماد بعض الشركات على إعلانات السوشيال ميديا فقط ليس خياراً صحيحاً خاصة أن معظم محبيها غير موجودين على السوشيال ميديا، وهنا يؤكد محمد شريف شتا، طبيب، أنه يجب إعادة النظر فى تسويق المنتجات والسلع المصرية.

ومع الاهتمام بالسوشيال ميديا أن يكون هناك اهتمام بالإعلانات المتلفزة: «السوشيال ميديا بوابة قوية جداً للتسويق ولازم كل المنتجين يستغلوها صح وكلنا دلوقتى شايفين إزاى قدرت تغير نظرة المصريين حوالين المنتجات المستوردة وفى المقارنة بينها وبين الوطنية كسبت الوطنية وحققت نجاح كبير علشان كده بنقول دائماً إن السوشيال ميديا أهم سلاح فى العصر الحديث واللى لازم نستغله صح مع باقى وسائل الإعلان».

يؤكد «شريف» ضرورة الاهتمام بالمنتجات المصرية والعمل على تطويرها لتواكب العالم، مشيراً إلى وجود منتجات وطنية قادرة على المنافسة عالمياً ولكن لا بد من أن تحقق عدة شروط خاصة بالتسويق: «لازم نهتم بكل ما هو وطنى، ودى فرصتنا لاستعادة الريادة المصرية فى الصناعة».