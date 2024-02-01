طرق معرفة موعد نزول فيزا تكافل وكرامة.. إليك الخطوات كاملة

يتطلع عدد من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، إلى معرفة موعد نزول فيزا تكافل وكرامة، والتي تتيح لهم الحصول على معاشهم الشهري، لذا وفرت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام عن الفيزا إلكترونيًا، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت والجهد.

ومن أجل مساعدة المستفيدين من البرنامج على معرفة نزول فيزا تكافل وكرامة 2024، وذلك من خلال شرح طريقة الاستعلام عن موعد نزول الفيزا إلكترونيًا، وسنقدم شرحًا مفصلًا للخطوات التي يجب اتباعها.

طريقة معرفة نزول فيزا تكافل وكرامة

تتمثل طريقة الاستعلام عن نزول فيزا تكافل وكرامة، عن طريق الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنـــــــــا، ثم اتباع الخطوات التالية:

- الضغط على أيقونة «الخدمات الإلكترونية».

- الضغط على أيقونة «استعلام عن موعد نزول فيزا تكافل وكرامة».

- إدخال البيانات المطلوبة، ومنها:

- الرقم القومي للمستفيد.

- الضغط على زر «بحث».

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024

تتعدد مزايا الاستعلام عن موعد نزول فيزا تكافل وكرامة إلكترونيًا، ومنها:

1 - توفير الوقت والجهد.

إذ يمكن للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الاستعلام عن موعد نزول الفيزا من أي مكان وفي أي وقت، دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب البريد.

2 - السرعة في الإجراءات

إذ يتم الاستعلام عن موعد نزول الفيزا خلال فترة زمنية قصيرة.

3 - سهولة الإجراءات

وذلك لأن الاستعلام عن موعد نزول الفيزا يتم من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك باتباع خطوات بسيطة.

الرسوم المقررة للاستعلام عن موعد نزول فيزا تكافل وكرامة

لا يتم فرض أي رسوم على الاستعلام عن موعد نزول فيزا تكافل وكرامة إلكترونيًا، ولكن يجب أن تكون البيانات المدخلة صحيحة وكاملة للحصول على نتيجة دقيقة، وربما يستغرق الأمر بعض الوقت للحصول على النتيجة حسب الضغط على الشبكة.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين الاستعلام عن الأسماء الجديدة في معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

- الضغط على أيقونة «الخدمات الإلكترونية».

- الضغط على أيقونة «استعلام عن الأسماء الجدد في معاش تكافل وكرامة».

- إدخال الرقم القومي للمستفيد.

- الضغط على زر «بحث».

وتوضح «الوطن» في الفيديو التالي مستندات للتقديم ببرنامج تكافل وكرامة:

شروط التقديم في برنامج تكافل وكرامة

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لبرنامج تكافل وكرامة، وهي كالتالي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون المتقدم مقيمًا في مصر بشكل دائم.

- أن يكون المتقدم من الأسر الفقيرة أو المحتاجة.

- ألا يزيد دخل الأسرة عن 460 جنيهًا شهريًا.

الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج تكافل وكرامة

هناك مجموعة من الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج تكافل وكرامة، وهي كالتالي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمستفيد.

- صورة من بطاقة الرقم القومي للزوجة.

- صورة من شهادة ميلاد الأطفال.

- صورة من إثبات الإقامة.

- صورة من إيصال كهرباء أو غاز أو مياه.