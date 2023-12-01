أحد المستفيدين من مجمع الصناعات بالمحلة: الدولة وفرت لنا بيئة عمل آمنة

تسهيلات كثيرة في إجراءات التراخيص ومساعدة من قبل الدولة على النجاح وزيادة عجلة الإنتاج، يشعر بها أصحاب وحدات المشروعات والمصانع داخل مجمع الصناعات النسيجية بالمحلة الكبرى، وهو ما أثلج صدور أصحاب الوحدات الصناعية بالمجمع.

أحمد عبد الرحمن، صاحب شركة متخصصة في صناعة شرائط منسوجة، أكد في حديثه لـ«الوطن» أن شركته كانت من أولى الشركات التي حصلت على وحدة صناعية داخل مجمع الصناعات النسيجية بالمحلة، وكانت من قبل داخل الكتلة السكانية، وكان ذلك يسبب الكثير من معوقات في الإنتاج والتطوير، وأيضا التسويق.

بيئة عمل آمنة

وأشار إلى أن العمل داخل بيئة صناعية آمنة تساعد على زيادة عجلة الإنتاج وتطوير الصناعة، وهذا ما وفرته الدولة لنا في مجمع الصناعات النسيجية، بمدينة المحلة الكبرى، والذي أصبح قبلة حياة ومستقبل لنا كأصحاب مشروعات صناعية.

ولفت إلى أن مساعدة الدولة كانت في توفير مكان مناسب للعمل وأيضا، كانت هناك تسهيلات كثيرة في إجراءات التراخيص ومساعدة من قبل الدولة على النجاح وزيادة عجلة الإنتاج، حيث أنه أنهى كافة الإجراءات اللازمة بشأن وحدته الصناعية في أقل من أسبوع، وكغن هناك تعاون من قبل القائمين على المجمع.

تحقيق الحلم

ووجه الشكر إلى الدولة على توفير مثل هذه المجمعات الصناعية، وأنه حلم تحقق على أرض الواقع، مبينًا أن مصنعه متخصص في إنتاج مكملات صناعات النسيج وهي إنتاج شرائط منسوجة، وانه يعمل على الشغل المحلى والتعاقد مع أصحاب المصانع والشركات المنتجة الوبريات والملابس.