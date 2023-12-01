عاجل.. بيراميدز يفجر مفاجأة ويطيح بالزمالك خارج الدوري الأفريقي.. «مستند»

يهدد نادي بيراميدز، المتفوق على نادي الزمالك في التصنيف الأفريقي، بمشاركة الأخير في بطولة الدوري الأفريقي الموسم المقبل، المقرر أن تقام بمشاركة 24 ناديًا بدلا من 8 أندية فقط.

التصنيف المقام الأول لكاف في المشاركة بالدوري الأفريقي ويشارك أصحاب التصنيف الأول في كل منطقة في بطولة الدوري الأفريقي، ويتفوق بيراميدز على الزمالك في التصنيف الأفريقي برصيد 3.5 نقاط، إذ يتواجد النادي السماوي في المركز السابع برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في المركز العاشر برصيد 25.5 نقطة.

وكشف مصدر داخل الاتحاد الإفريقي في تصريحات خاصة للوطن سبورت بأن مشاركة الأندية بالدوري الإفريقي سيأتي وفقا لآخر تصنيف للأندية الأفريقية، والتي تظهر تفوق النادي السماوي على الزمالك ومع ذلك سينتظر الأبيض نتائجه ونتائج بيراميدز الموسم الحالي في بطولات أفريقيا، والتي قد تغير التصنيف وفقا لها.

ويمكن للزمالك التأهل إلى بطولة الدوري الأفريقي الموسم المقبل في حالة واحدة فقط، وهي الوصول لأبعد نقطة في بطولة الكونفدرالية الموسم الحالي مع خروج بيراميدز من دوري أبطال أفريقيا في وقت مبكر، لينجح في الحصول على عدد نقاط تجعله يتفوق بالتصنيف السنوي على نادي بيراميدز.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي صن داونز، قد توج بلقب النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي، بعد الفوز على نادي الوداد المغربي في النهائي.