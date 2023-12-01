بدء تصويت المصريين في عمان وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا وإيران بالانتخابات الرئاسية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بانطلاق تصويت المصريين في سلطنة عمان وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا وإيران في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وذلك في نبأ عاجل نقلته شاشة القناة.

وفي نفس السياق، نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لقطات من بدء عمليات الاقتراع للانتخابات الرئاسية 2024 بدولة الصين، وذلك مع استمرار بدء العملية الانتخابية في العديد من دول العالم، منذ العاشرة من مساء ليل الخميس.

وشهدت السفارة المصرية في بكين مشاركة فعالة من أبنائنا المصريين بالخارج في القنصلية المصرية بالصين في الساعات الأولى، ودعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

إقبال من المصريين في الصين وكوريا الجنوبية واليابان

وشهدت السفارات المصرية في الصين وكوريا الجنوبية واليابان إقبالًا من المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، حيث سارع العديد من المصريين هناك للتواجد في الدقائق الأولى لفتح باب السفارة المصرية لاستقبال المصريين للتصويت.