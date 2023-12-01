«حملة مواطن» في عمان: المصريون يقطعون مسافات طويلة للإدلاء بأصواتهم

قال أحمد أبو الفتوح، نائب المنسق العام لحملة مواطن في مسقط بسلطنة عمان، إنّ اليوم ليس مجرد يوم انتخابي ولكن عُرسًا سياسيًا يشهده المصريون بالخارج، مشيرا إلى أنّ أعضاء نادي الجالية يستقبلون المصريين.

المواطنون يسافرون مئات الكيلومترات للاقتراع

وأضاف أبوالفتوح، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «القاهرة الإخبارية» من مسقط، أنّ هناك مواطنين سافروا من صلالة من مسافة تبعد تقريبًا 1200 كليومتر إلى مقر الانتخاب، وخرجوا من بيوتهم، أمس، منذ التاسعة مساءً لم يصلوا حتى الآن، ولكن خرجوا حبًا في الوطن، موضحًا أنّ غرفة العمليات قائمة منذ مدة، وتم التواصل مع المواطنين بكل الطرق والجهات الاجتماعية.

دور الجالية في نشر الوعي للمواطنين

وأكد أنّه بعد مجهودات الجالية المصرية في التواصل مع المواطنين في جميع أنحاء السلطنة، بدأ بالفعل يتوافد المصريون إلى اللجنة الانتخابية في أحشاد والإدلاء بأصواتهم، متابعًا: «أتوبيس محافظة البريمي الذي يبعد 4 ساعات عن مسقط اقترب من المقر، وأتوبيسي صلالة تحركا ليلة أمس، إضافة إلى الأتوبيسات الأخرى التي تحركت من صلالة منذ قليل».