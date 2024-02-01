الأوراق المطلوبة لتغيير محل الإقامة بالبطاقة الشخصية.. خطوات بسيطة

في كثير من الأحيان، وعندما ينتقل أحد الأفراد من سكن قديم إلى سكن آخر جديد، سواء كان ذلك بسبب الزواج أو لتحقيق الاستقلال عن الأسرة، يحتاج الأفراد إلى تغيير محل الإقامة في البطاقة حتى يتمكنوا من استخدام العنوان الجديد بدلا من القديم عند إجراء أي من الخدمات، أو حتى يتمكنوا من استلام المستندات المهمة على المنزل الجديد، مثل الجوابات البنكية، ما يجعلهم يهتمون بمعرفة الأوراق المطلوبة لتغيير محل الإقامة في البطاقة الشخصية، ليتمكنوا من تغيير العنوان الخاص بهم.

ورغم حرص وزارة الداخلية توفير الكثير من الخدمات التي يمكم إجراءها إلكترونيا تسهيلا على المواطنين، إلا أنه ما زال هناك بعض الخدمات التي تحتاج الذهاب إلى مصلحة الأحوال المدنية حتى يتم إجراءها، ومن أبرز تلك الخدمات تغيير محل الإقامة في البطاقة، حتى يتم تقديم المستندات التي يقتضي معاها تعديل بيانات العنوان ومحل الإقامة، إذ أنه لا يمكن استخراج البطاقة إلكترونيًا عند تعديل أي بيانات، ولكنها يتم استخراجها إلكترونيًا في حالة طباعتها كما هي دون تعديل أي بيانات، وجاءت الأوراق المطلوبة لـ تغيير محل الإقامة في البطاقة، كالتالي:

ما الأوراق المطلوبة في تغيير محل الإقامة في البطاقة الشخصية؟

بعد أن يتوجه المواطن الراغب في تغيير محل الإقامة للسجل المدني التابع له، يحرص على تقديم عدد من الأوراق المطلوبة لتغيير محل الإقامة في البطاقة، وتتمثل في الآتي:

- استمارة البطاقة الشخصية، والتي يتم استيفاءها من الأحوال المدنية، ويكون سعرها حسب المدة الزمنية، التي يريد المواطن استخراج بطاقة الرقم القومي بعد تغيير محل الإقامة بها سواء كانت استمارة عادية أو مستعجل أو VIP.

هل يمكن تغيير محل الإقامة بفاتورة التليفون؟

- مستند يثبت بيانات محل الإقامة الجديد مثل إيصال مرافق والذي يجب أن يكون مختوما بخاتم الشركة الصادر عنها.

- إيصال مرافق حديث يفيد بأن الشقة مفتوحة وليست مغلقة، ويتضمن بيانات الشخص الذي يرغب في تغيير بياناته في بطاقة الرقم القومي.

- صورة من بطاقة الرقم القومي الحالية والتي يرغب المواطن في تغييرها.

- صورة من وثيقة الزواج أو البطاقة العائلية للزوج بالنسبة للزوجات فقط.

- صورة ضوئية لشهادة الميلاد إن وجدت.

وهناك العديد من البيانات الأخرى التي يمكن تغييرها في بطاقة الرقم القومي، وليست محل الإقامة البيانات الوحيدة القابلة للتغيير، إذ أنه يمكن تغيير المهنة أو الوظيفة بها أيضا.

خطوات تغيير المهنة أو الوظيفة في بطاقة الرقم القومي

- استمارة الرقم القومي بعد استيفاءها من الأحوال المدنية.

- لابد من ختم الاستمارة من جهة العمل الحكومي أو الخاص في حالة كتابة طبيعة الوظيفة.

- يتم تقديم خطاب التأمينات للعاملين بالإدارات الخاصة.

- يتم تقديم صورة ضوئية من المؤهل الدراسي «بعد الاطلاع على الأصل» في حالة إثبات المؤهل الدراسي.

- يتم تقديم صورة ضوئية لشهادة السجل التجاري الساري وبعد الاطلاع على الأصل لـ«أصحاب النشاط التجاري».

- ولابد من اعتماد المهنة من النقابة المختصة لأصحاب المهن النقابية.

ازاي أعمل بطاقة رقم قومي على الإنترنت؟

عند استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة، أو في حالة تغيير البيانات الموجودة بها، لابد من التوجه إلى السجل المدن التابع له المواطن، ولكن في حالة إذا كان يرغب في تجديد البطاقة بعد انتهاء مدتها أو استخراج بدل فاقد منها، يمكن إجراء ذلك إلكترونيا من المنزل عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، أو من خلال زيارة بوابة مصر الرقمية.

كم يستغرق وقت تجديد البطاقة؟

عند تجديد البطاقة لابد من شراء استمارة الرقم القومي لملء البيانات بها وتقديمها للسجل المدني، ويتم تحديد المدة التي يتم تجديد البطاقة بها بناء على نوع الاستمارة التي يتم استيفاءها، إذ أن الاستمارة العادية يتمكن المواطن من خلالها استلام البطاقة خاصته خلال أسبوعين، بينما الاستمارة المستعجل يتم استلام البطاقة خلال 72 ساعة، أما بالنسبة للاستمارة VIP يتم استلام البطاقة خلال دقائق.