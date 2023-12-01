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500 مصري في بلجيكا يدلون بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية 2024

كتب:

نرمين عفيفي
10:56 ص | الجمعة 01 ديسمبر 2023
الانتخابات الرئاسية المصرية

الانتخابات الرئاسية المصرية

كشفت قناة «صدى البلد»، عن آخر الاستعدادات قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية المصرية في بلجيكا، إذ بدأ التصويت بالانتخابات الرئاسية بالسفارة المصرية والمقار الدبلوماسية ببلجيكا، من الساعة التاسعة صباح اليوم وحتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي في بروكسل.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يبدأ المصريون المقيمون في بروكسل بالتوافد على السفارة من أجل التصويت في الانتخابات الرئاسية بدءًا من مساء اليوم الجمعة، بعد انتهاء مواعيد العمل في بلجيكا، مشيرا إلى أنه يحق لأي مصري مقيم في بروكسل، سواء كان متواجدا من أجل التنزه أو الدراسة أو العمل، بالتصويت في الانتخابات الرئاسية بالسفارة المصرية ببلجيكا.

أضافت أنه من المتوقع أن يدلي نحو 500 مصري مقيم في بلجيكا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية، وهذه العدد يمثل نحو 70% من إجمالي المصريين المقيمين في دولة بلجيكا.

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