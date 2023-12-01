رفع 142 ألف طن مخلفات صلبة في حملات مكبرة بمراكز الدقهلية

قاد عدد من رؤساء مجالس المدن والمراكز بالدقهلية، حملات مكبرة في قطاع النظافة ورفع المخلفات الصلبة والقمامة والتخلص منها بشكل آمن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في نطاق المحافظة.

تكثيف حملات النظافة ورفع التراكمات والقمامة

وقال حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة أجا، في بيان، إن أعمال النظافة تتم بشكل يومي ورفع المخلفات أولاً بأول بالقرى، وذلك لرفع كفاءة النظافة العامة بالقرى، وبالتواجد الميداني من رؤساء الوحدات المحلية من خلال تكثيف حملات النظافة ورفع التراكمات والقمامة والمخلفات الصلبة 200 طن بالمدينة والقرى وتسوية وتمهيد جانبي الطرق بمداخل ومخارج المدينة والقرى، والجمع من المنازل بالشوارع الرئيسية والفرعية بالقرية وبالتنسيق مع محافظة الدقهلية.

رفع 142 ألف طن من المخلفات بالدقهلية

وفي نفس السياق أكد أحمد عبد العظيم، رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، وجود متابعة في أعمال النظافة ورفع المخلفات في نطاق المدينة، وتم رفع 142 ألف طن بعدد من الشوارع والميادين في نطاق المدينة والقرى والعزب.

وتابع محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، استمرار حملات التجميل ونظافة وكنس الشوارع ورفع القمامة بناطق الحي غرب المنصورة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها قطاع النظافة.