الكشف على 5 آلاف مواطن في عدة قوافل طبية بالشرقية

نظمت محافظة الشرقية، عدة قوافل طبية وعلاجية متعددة التخصصات لعلاج المواطنين بالقرى مجانًا، وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة المواطنين وتسعى لتحسين منظومة الصحة والرعاية الطبية المقدمة لهم لرفع المعاناة والألم الذي يتعرضون له.

تنظيم قوافل طبية متعددة التخصصات

وأشاد محافظ الشرقية بدور اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع المحافظة ومؤسسة بنك الشفاء المصري في تنظيم قوافل طبية متعددة التخصصات خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر المنصرم، استهدفت تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لما يقرب من 5000 مواطن من أبناء مركزي الإبراهيمية ومنيا القمح وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

إجراء تحليل الكشف المبكر عن سكر الأطفال

وأضاف محافظ الشرقية أن مؤسسة بنك الشفاء المصري زودت القوافل متعددة التخصصات بالأطقم الطبية والأجهزة والمعدات والأدوات اللازمة لإجراء الكشف الطبي على المرضى في تخصصات (رمد - عظام - أطفال - جلدية - أنف وأذن وحنجرة)، بجانب إجراء تحليل الكشف المبكر عن سكر الأطفال.

وثمّن المحافظ دور الأطباء والعاملين المشاركين في القوافل الطبية في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لعدد 2170 في تخصصات العظام والباطنة والجلدية والأطفال والأنف والأذن والحنجرة، بجانب توقيع الكشف الطبي على 1237 بعيادة الرمد و650 طفل بعيادة الكشف المبكر على مرض السكر، مشددًا على ضرورة استمرار تنظيم القوافل الطبية والعلاجية للوصول إلى الأماكن المحرومة، والتي تعاني من نقض في الخدمات الطبية المقدمة لبناء مجتمع صحي وسليم.