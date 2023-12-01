تسوية شوارع منفلوط تمهيدا لرصفها ضمن خطة تطوير الطرق بأسيوط

أعلن محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط بأسيوط، توسعة شارع جمال عبدالناصر امتداد شارع مركز الشرطة وأمام مستشفى منفلوط المركزي وميدان القلعة، وتمهيد الطريق وتسويته عقب الانتهاء من إنشاء سور المستشفى الجديد، ورفع التعديات على حرم الطريق وإزالة باقي المباني التابعة للمستشفى المركزي، ما أدى إلى زيادة عرض الشارع لاستيعاب الكثافة المرورية، وذلك تمهيداً للبدء في أعمال ومراحل الرصف المقرر تنفيذها وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً ضمن أعمال التطوير والتجميل بالشوارع والميادين.

تنفيذ خطة التنمية المستدامة

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بتقديم سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة وبذل مزيد من الجهود لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات بالمراكز والقرى، تنفيذا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

استمرار أعمال التطوير ورصف الطرق

ولفت محافظ أسيوط إلى استمرار أعمال خطة التطوير والرصف لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتسهيل الحركة والنقل والانتقال، مشيراً إلى استمرار تنفيذ أعمال مراحل الرصف بمدينة منفلوط عقب الانتهاء من أعمال البنية التحتية، مثل الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والكهرباء، وفقا للخطة المقررة، حيث يتم تسوية وتوسعة شوارع وإعادة تأهيلها وإزالة التعديات منها لوضع التربة الزلطية وتركيب البلدورات والإنترلوك ضمن الخطة الاستثمارية 2023/2024 للتطوير والتجميل.