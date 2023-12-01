«السياحة» تحدد آلية اختيار قوائم الانتظار لغير الفائزين بقرعة الحج

قال رجب الطيار، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن شركات السياحة ستسجل طلبات المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية، عبر بوابة وزاره الداخلية https://hij.moi.gov.eg/، وذلك قبل غلق باب التقدم للحج السياحي، المحدد له يوم 4 يناير المقبل.

البوابة المصرية الموحدة للحج

وأضاف «الطيار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيجري الإعلان عن نتيجة قرعة الحج السياحي يوم 6 يناير 2024، وإتاحتها من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، لافتا إلى أنه عقب إجراء القرعة الإلكترونية فسيحدد الموقع الإلكتروني، المواطنين الناجحين بقرعة الحج السياحي، على أن يجري إنشاء قائمة انتظار لمن لم يفوز بالقرعة، وفقا للترتيب الإلكتروني.

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أنه يجب على شركات السياحة كافة، الالتزام بدقة البيانات التي يجري إدخالها على بوابة الحج الموحدة، على أن تعتبر الشركة مسؤولة بشكل كامل عن صحة البيانات، وأي أخطاء تقع بها، وفقا لما جرى إدخاله عبر الموقع الإلكتروني، موضحا أن عملية إدخال الجوازات الخاصة تكون للمتقدمين لكل شركة على حدة.