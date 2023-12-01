«حماة الوطن» بمطروح يحث الأهالي والقبائل على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

عقدت أمانة «حماة الوطن»، بمطروح عدة زيارات ميدانية في التجمعات والمناسبات الجماهيرية للقبائل البدوية لحث أهالي مطروح على الخروج والإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية، بالتزامن مع اقتراب موعد الصمت الانتخابي، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي من خلال لجان مطروح.

حملة المرشح عبدالفتاح السيسي في مطروح

وعقدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمطروح، بحضور النائب عيسى أبو تمر عضو حملة المرشح عبدالفتاح السيسي في مطروح، وأمين حزب حماة الوطن بالمحافظة، لقاءات جماهيرية مع أهالي مطروح بالكيلو 8 شرق المدينة، ونادي مطروح الاجتماعي، وقرية القصر غرب مدينة مرسى مطروح للحشد للانتخابات الرئاسية أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، بالتزامن مع انطلاق الانتخابات الرئاسية بالخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر الجاري داخل لجان محافظات مصر، ودعمهم للسيسي.

عرض إنجازات السيسي

وعرض «حماة الوطن»، بمطروح إنجازات المرشح في الانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي خلال لقاءات مع المواطنين من مختلف أبناء القبائل بمطروح، على أرض الواقع منذ توليه منصب رئيس الجمهورية، وحظيت مطروح بالنصب الأكبر من المشروعات القومية فهي كثيرة وعديدة في كل قطاعات المجتمع، والتواجد بكثافة في الاستحقاق الرئاسي القادم لتكون مطروح من أكبر المحافظات في نسبة المشاركة الانتخابية، في وقت أحوج ما تكون فيه مصر إلى أبنائها ودعم القائد والمرشح عبد الفتاح السيسي، في ظل الظروف التي يمر بها الوطن على الحدود مع الجانب الفلسطيني.

دعم السيسي

وأكد عضو حملة السيسي وأمين حزب حماة الوطن بمطروح النائب عيسى أبو تمر، أن الحزب تشرف بالمشاركة بفتح مقر الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بشارع إسكندرية وسط مدينة مرسى مطروح الذي يضم تحالفا، من حزب مستقبل وطن، وحياة كريمة، والتحالف الوطني للعمل الأهلي، وكيان مصر، مجلس القبائل، وتنسيقية الأحزاب، وستقوم أمانة مطروح مع هيئة مكتب الحملة الانتخابية بالمحافظة خلال الفترة المقبلة استمرار تواجدها في المناسبات والتجمعات البدوية في مراكز ومدن وقرى مطروح للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية ودعم مرشحنا، والمشاركة في المؤتمرات الحاشدة الجماهيرية، وتنظيم زيارات للكنائس لعمل ندوات تثقيفية حول ضرورة مشاركة الإخوة الأقباط في الانتخابات الرئاسية، وتنظيم قوافل شبابية وإقامة ندوات للتوعية لذوي الهمم ومع المرأة لدعم السيسي.