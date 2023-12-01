احتشاد المصريين بالكويت أمام السفارة المصرية للمشاركة في انتخابات الرئاسة

واصل المصريون في الكويت احتشادهم أمام السفارة المصرية، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وأداء واجبهم الوطني من خلال الإدلاء بأصواتهم.

أبناء الجالية المصرية في الكويت يشاركون في انتخابات الرئاسة

وحرص أبناء الجالية المصرية، علي رفع أعلام مصر في أثناء الإدلاء بأصواتهم الانتخابية، مرددين الهتافات الوطنية.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، التي أصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، قرارًا رقم (27) لسنة 2023، بتحديد مقراتها وعناوينها.

مواعيد اللجان الانتخابية

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة.