شريف رمزي: شكرا لكل من قدم لنا واجب العزاء في وفاة أخي «صلاح»

طلب الفنان شريف رمزي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الدعاء لشقيقه «صلاح» الذي رحل عن عالمنا منذ أيام بعد صراع مع المرض.

ونشر «رمزي» صورة لشقيقة صلاح معلقاعليها قائلا: «شكرًا لكل من قدم لنا واجب العزاء والمواساة سواء بالحضور أو بالاتصال أو عن طريق كافة وسائل التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها وكذلك كل من حاول الاتصال ولم يتمكن، شكر الله سعيكم وعظم أجركم وجزاكم الله عنا خير الجزاء وأرجو الجميع بالدعاء لأخي صلاح».

وفاة شقيق الفنان شريف رمزي بعد صراع طويل مع المرض

وكان أعلن الفنان شريف رمزي وفاة شقيقه صلاح بعد معاناة كبيرة مع المرض، وكتب عبر خاصية الاستوري بحسابه الشخصي «إنستجرام»: «البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي، ادعو له».