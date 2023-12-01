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المستشار أحمد بنداري: التصويت في الخارج ببطاقة الرقم القومي لو كانت منتهية

كتب:

محمد عيسى
04:33 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
المستشار أحمد بنداري

المستشار أحمد بنداري

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن من حق كل مواطن مصري مقيم في الخارج، التصويت في الانتخابات الرئاسية ببطاقة الرقم القومي لو كانت منتهية.

«بنداري»: ضرورة التيسير على المواطنين وتقديم التسهيلات لهم

وأكد «بنداري»، خلال لقائه بسفراء مصر، عبر دول العالم من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، ضرورة التيسير على المواطنين وتقديم التسهيلات لهم، مشددًا على حال عدم وجود جواز سارٍ لا يجوز للمواطن أن يدلي بصوته على عكس بطاقة الرقم القومي.

واختتم «بنداري»، أننا نتابع عملية التصويت بالخارج على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن آخر لجنة ستقوم بفتح أبوابها في تمام الساعه السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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