مساحته 22 فدانا.. 6 معلومات عن مقر «الكاف» بالعاصمة الإدارية الجديدة

تبدا شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بناء مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مارس المقبل، وذلك على مساحة تصل إلى 22 فدانا، وفقا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين من وزارة الشباب والرياضة وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD والاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف».

معلومات عن مقر الاتحاد الإفريقي لكرة بالعاصمة الإدارية الجديدة

وتستعرض الوطن في هذا التقرير 6 معلومات عن مقر الاتحاد الإفريقي لكرة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

1- تخصيص قطعة أرض بالعاصمة الإدارية بمساحة في حدود 22 فدانا لبناء المقر.

2- تعيين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لبناء مقر الاتحاد الجديد طبقا لمواصفات ومتطلبات الاتحاد.

3- تسليم الأرض نهاية شهر مارس 2024 وتستغرق عملية الإنشاء ثلاث سنوات.

تخصيص الأرض مقابل حصول الشركة على أرض المقر الحالي

4- تخصيص الأرض مقابل أن تحصل الشركة على أرض ومنشآت المقر الحالي للاتحاد بعد انتهاء أعمال الإنشاءات.

5- تعيين خبير مثمن لتحديد قيمة أرض ومباني الاتحاد الحالية وعمل المقاصة اللازمة بناء على تكلفة الأرض والإنشاءات للمقر الجديد حفاظاً على حقوق الطرفين.

6- العاصمة الإدارية ستقدم كل الدعم للمبنى ليليق بمكانة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وحتى يكون مبنًى حديثاً ومستداماً، وسيتم الإسراع في عمليات البناء، وسيتم الإنشاء على أحدث طراز.