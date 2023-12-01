رئيس «الغد»: كلمة السيسي في «COP28» تدعو لوضع رؤية لتفعيل العمل الدولي

أكد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم بمؤتمر المناخ «كوب 28» والذى تستضيفه هذه المرة دولة الإمارات خطاب مهم وموضوعى ويدعو المجتمع الدولى إلى وضع آليات التنفيذ لما تم الاتفاق عليه فى «كوب 27» بشرم الشيخ.

وقال رئيس الغد، إن الرئيس السيسي في كلمته اليوم أثنى بشدة على كل ما يتعلق بالنقاشات الجادة التى تمت فى شرم الشيخ العام الماضي حول الانتقال العادل أو تفعيل برنامج عمل خفض الانبعاثات في قطاعي الطاقة والنقل، فضلاً عن التوصل إلى توصيات لتفعيل ترتيبات تمويل الدول النامية في مواجهة الخسائر والأضرار المناخية التى تسببت فيها الدول الصناعية الكبرى وكذلك تفعيل «صندوق التمويل» ذي الصلة.

قمة المناخ «كوب 28»

وأشار «موسى»، إلى أن الرئيس السيسى أكد على أن نجاح كل هذه الجهود يرتكن إلى توافر التمويل المناسب، سواء من حيث أدواته وآلياته أو مصادره وحجمه وتيسير النفاذ إليه.

ومن ناحية أخرى، أكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن تنظيم العملية الانتخابية فى الخارج يعكس قدرة ومهارة وتمكن جميع مؤسسات الدولة المصرية المسؤولة عن كل التجهيزات الإدارية اللازمة؛ لتسهيل إجراء العملية الانتخابية على أبناء الوطن فى الخارج، خاصةً الجهاز الإداري والتنفيذي للهيئة الوطنية والمسؤولين بوزارة الخارجية المصرية.