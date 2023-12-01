سلاح الجو الإسرائيلي يعلن قصف 200 هدف في قطاع غزة

أعلن سلاح جو الاحتلال الإسرائيلي إنه ابتداءً من الساعة السابعة صباح اليوم هاجم سلاح الجو بالتعاون مع الفرق القتالية أكثر من 200 هدف في قطاع غزة.

وفي الساعات الأخيرة، قصفت طائرات سلاح الجو سلسلة من الأهداف في أنحاء قطاع غزة، في شمال القطاع وجنوبه في خان يونس ورفح.

ودمرت القوات مناطق مليئة بالمتفجرات وممرات أنفاق ومواقع إطلاق ومقرات عسكرية تستخدمها حركة حماس تمهيدا لمواصلة القتال.

بالإضافة إلى ذلك، هاجمت سفينة صواريخ بحرية أهدافًا إغاثية في إطار العودة إلى القتال، ونفذت العديد من الهجمات بالدبابات والمدفعية.