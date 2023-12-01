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صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة مرجليوت على الحدود مع لبنان

كتب:

هاجر عمر
05:06 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
مستوطنة مرجليوت

مستوطنة مرجليوت

دوّت صفارات الإنذار في مستوطنة مرجليوت على الحدود مع لبنان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها. 

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