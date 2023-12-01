صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة مرجليوت على الحدود مع لبنان كتب: هاجر عمر 05:06 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023 مستوطنة مرجليوت دوّت صفارات الإنذار في مستوطنة مرجليوت على الحدود مع لبنان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «الصحة الفلسطينية»: 109 شهداء إثر العدوان الإسرائيلي على غزة منذ انتهاء الهدنة الرئيس السيسي يؤكد ضرورة توفير الحماية اللازمة للمدنيين في غزة رئيس وزراء بريطانيا يشيد بجهود مصر في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة 65 شهيدا فلسطينيا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم السيسي يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني تنسيق الجهود لإيصال المساعدات إلى غزة رشقة صاروخية جديدة تستهدف بعض مستوطنات غلاف غزة الهلال الأحمر الفلسطيني: نصف شهداء اليوم في قطاع غزة من الأطفال مسيرات حاشدة بالأردن تنديدا باستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مرجليوت غزة إسرائيل قوات الاحتلال بقلم هاجر عمر