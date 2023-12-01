ضبط 43 مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق بالدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن شن مديرية التموين بالدقهلية حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز، وتمكنت من ضبط 43 مخالفة.

حملات رقابية على الأسواق

وأشار «دايرة»، في بيان له أن الحملات جاءت بناء على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظة الدقهلية إذ تشكلت اليوم الجمعة العديد من الحملات الرقابية بالإدارات التموينية التابعة وذلك لتنفيذ التعليمات الصادرة من معالي الوزير بخصوص الرقابة على المخابز والأسواق.

وأوضح أنه جرى تكليف حملات المديرية بالاشتراك مع مديري الإدارات التالية بالمرور على الأسواق والمخابز بكل مركز المنصورة، شربين، بلقاس، بندر المنصورة، المطرية .

وأكد على قيام الحملات بتحرير عدد من المخالفات كالآتي :

• محضر عدم إعطاء بون صرف.

• محضر عدم وجود سجل تفتيش.

•محضران عدم وجود قائمة بيانات.

• محضران غلق في مواعيد العمل الرسمية.

• 3 محاضر انتهاء من الإنتاج.

• محاضران تصرف في دقيق بقيمة 14 شيكارة.

• 9 محاضر عدم مطابقة للمواصفات.

• 20 محضرا نقص وزن ما بين 1-19 جم.

• محاضران عدم وجود شهادة صحية.

• محضر غش تجاري .