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سفير مصر ببلجيكا: أعداد الناخبين فاقت التوقعات في اليوم الأول

كتب:

محمد عزالدين
11:46 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
الانتخابات الرئاسية في الخارج

الانتخابات الرئاسية في الخارج

أكد بدر عبدالعاطي، سفير مصر لدى بلجيكا، أن أعداد الناخبين في اليوم الأول من عملية الانتخابات الرئاسية 2024 ببروكسل، فاقت التوقعات.

توفير أجهزة إلكترونية حديثة

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت أجهزة إلكترونية حديثة مدعمة ببيانات الناخبين، ومدة التصويت لا تأخذ ثواني.

وتابع: «من المتوقع أن يزيد إقبال الناخبين على التصويت في الانتخابات الرئاسية يومي السبت والأحد، كونهما العطلة الرسمية في بلجيكا، والسفارة مستعدة لاستقبال أي أعداد خلال هذين اليومين».

وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

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