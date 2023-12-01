سفير مصر بباريس: اليوم الأول شهد إقبالا على التصويت بالانتخابات.. ومر بسلام

أكد السفير علاء يوسف، سفير جمهورية مصر العربية في فرنسا، أن السفارة المصرية بباريس شهدت إقبالًا كبيرًا من الجالية المصرية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

إغلاق باب الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بفرنسا

وقال «يوسف»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم» المذاع على شاشة ON، إنه جرى إغلاق باب الاقتراع، منذ قليل، في المقار الانتخابية في باريس، مشيرًا إلى أنّ العملية تمت بسلاسة وسهولة ويسر.

وأشاد بالدور الذي تؤديه الهيئة الوطنية للانتخابات في دعم العملية الانتخابية، وتوفيرها أجهزة إلكترونية وبطاقات لغير المبصرين، لمساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

المصريون يتوافدون على السفارة المصرية

وأوضح أن العديد من المصريين توافدوا على السفارة المصرية بقوة ومارسوا واجبهم الدستوري في التصويت بالانتخابات الرئاسية، مشددًا على أن سفارة مصر تنتظر الكثير من المصريين خلال عطلة نهاية الأسبوع، للتصويت بالانتخابات الرئاسية، وخاصة أن أول يوم شهد إقبالًا كبيرًا وطاقة إيجابية لدى المشاركين.