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عاجل.. ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 240 خلال 24 ساعة

كتب:

شريف سليمان
09:33 ص | السبت 02 ديسمبر 2023
شهيد فلسطيني

شهيد فلسطيني

أعلنت وكالة «أ ف ب» للأنباء، ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 240 منذ الجمعة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. 

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