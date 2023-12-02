عاجل.. ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 240 خلال 24 ساعة كتب: شريف سليمان 09:33 ص | السبت 02 ديسمبر 2023 شهيد فلسطيني أعلنت وكالة «أ ف ب» للأنباء، ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 240 منذ الجمعة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: 3 شهداء جدد وعدد من المصابين في قصف لمنزل بدير البلح وسط غزة أكثر من 110 شهداء بعد ساعات من استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة «الصحة الفلسطينية»: 109 شهداء إثر العدوان الإسرائيلي على غزة منذ انتهاء الهدنة الهلال الأحمر الفلسطيني: نصف شهداء اليوم في قطاع غزة من الأطفال شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف بوابة مدرسة بحي الشيخ رضوان شهداء فلسطين غزة الاحتلال بقلم شريف سليمان