طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف حي الشيخ رضوان في مدينة غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نبأ عاجل، بأن طائرات الاحتلال تقصف حي الشيخ رضوان وعددا من الأحياء بمدينة غزة.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 200 شهيد و589 مصابًا، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يقصف منطقتي الشيخ نصر وبني سهيلا في غزة.