تشكيل أول مجلس تنفيذي للتحول الرقمي والحوكمة الذكية بجامعة بنها

أعلنت جامعة بنها، موافقة مجلس الجامعة، على تشكيل المجلس التنفيذي للتحول الرقمي والحوكمة الذكية داخل الجامعة، مشيرة في بيان لها إلى أن المجلس يهدف إلى وضع السياسة العامة لأنشطة التحول الرقمي بالجامعة، بالإضافة إلى تطوير استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي تتضمن أهدافًا ومبادئ ومخططات عمل لتحقيق الأهداف، وتوجيه التحول الرقمي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

التدريب والتعليم على المهارات الرقمية

وأوضح بيان جامعة بنها، أن المجلس يهدف إلى توفير التدريب والتعليم على المهارات الرقمية لمنتسبي الجامعة لتعزيز فهمهم وقدرتهم على التعامل مع التكنولوجيا الرقمية، وبناء شراكات مع القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية لتعزيز التحول الرقمي.

مجلس إدارة المجلس التنفيذي

وأضاف البيان، أن مجلس إدارة المجلس التنفيذي للتحول الرقمي والحوكمة الذكية يضم كلا من رئيس الجامعة رئيسا، ونائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي نائبا، وعضوية كل من نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمدير التنفيذي للمعلومات مديراً تنفيذيا.

كما يضم المجلس في عضويته عمداء كليات الهندسة بشبرا، والهندسة ببنها، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ومدير وحدة نظم المعلومات الإدارية، ومدير وحدة الشبكة الرقمية، ومدير وحدة التعلم الإلكتروني، ومدير وحدة المكتبة الرقمية، ومدير وحدة التدريب على تكنولوجيا المعلومات، ومدير البوابة الإلكترونية، ومدير مركز الاختبارات الإلكترونية، ومدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد، وأمين الجامعة، والأمين المساعد للشئون المالية، ومدير عام أمانة المجالس، بالإضافة إلى عضوين من ذوي الخبرة في مجال التحول الرقمي.