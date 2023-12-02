«الوطنية للانتخابات»: بدء التصويت في انتخابات الرئاسة داخل 103 لجان حول العالم

رحب المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات بعدد من سفراء ورؤساء اللجان القنصليات والسفارات، التي بدأ فيها التصويت حول العالم عبر تقنية الفيديو كونفرانس .

وأضاف «بنداري»، أنه التصويت انطلق في 103 لجان، فيما أغلقت لجنة واحدة في نيوزلندا أبوابها في اليوم الثاني، موضحًا أنه كان هناك بعض المشكلات الفنية في الرياض وتم التدخل وحل المشكلة، بالإضافة لبعض المشاكل في البطاقات لا يمكن قراءتها وتم حل هذه المشكلة.

بدوره، قال السفير عصام حنفي سفير مصر لدى الصين، إنه ليس هناك ثمة مشكلات في اقتراع المصريين في بكين، موجهًا الشكر للهيئة على مجهودها في سرعة التواصل، فيما قال خالد عبد الحميد، سمير مصر في سلطنة عمان، إنّ الأمور تسير بشكل جيد وهناك توافد ملحوظ للمصريين ولم نسجل أي مشكلات.