سفير مصر بالصين: انتظام الانتخابات الرئاسية في اليوم الثاني دون مشاكل

قال السفير عاصم حنفي، سفير مصر لدي الصين، إن الساعة الآن الرابعة عصرًا بتوقيت الصين وهناك انتظام في سير الانتخابات الرئاسية في المقرات المخصصة لها باليوم الثاني على التوالي خاصة بالعاصمة بكين وغيرها مثل شنغهاي.

وأضاف«حنفي» خلال مؤتمر صحفي عبر خاصية «الفيديو كونفرانس» بالهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، أنه لم يتم تسجيل أى مشاكل خاصة بعملية الانتخابات الرئاسية 2024 حتى الآن، موجهًا الشكر للهيئة اوطنية للإنتخابات لتيسير سبل الانتخاب للمواطن المصرى بالخارج ومراعاة فروق التوقيت بين الدول.

تصويت المصريين في الخارج

ويستمر تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، اليوم السبت حتى الغد، في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التي يوجَد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذي يرغب في انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رمز السلم.