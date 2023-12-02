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درجة الحرارة 2 تحت الصفر... مواطن مصري بفرنسا يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

كتب:

شريف سليمان
01:36 م | السبت 02 ديسمبر 2023
مواطن مصري في باريس

مواطن مصري في باريس

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، آراء أحد المواطنين من أمام السفارة المصرية في العاصمة الفرنسية باريس، الذي حضر مبكرا للإدلاء برأيه في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، رغم أن درجات الحرارة في باريس 2 تحت الصفر، إلا أنه أصر على المشاركة في اليوم الثاني من الاستحقاق الرئاسي في السفارة المصرية بباريس.

أول مَن يحضر في اللجنة

وقال المواطن، لـ«القاهرة الإخبارية»، إنه أول شخص حضر أمام السفارة في اليوم الثاني للاستحقاق الانتخابي، إيمانا منه بأهمية هذا الحدث، وللتعبير أيضا عن مدى حبه وإخلاصه للدولة المصرية، موضحًا : «إحنا بنحب بلدنا عشان كده بنيجي بدري، ربنا يوفق بلدنا وتفضل ديما في عزة وكرامة، بفضل شعبها وقياداتها».

اليوم الثاني لانتخابات الرئاسة المصرية

ويحق لكل مصري متواجد خارج مصر في اليوم الذي تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الإدلاء بصوته في الانتخاب أعمالا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تجرى الانتخابات في الخارج في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

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