جنين تودع شابا.. تواصل سقوط الشهداء بالضفة الغربية المحتلة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، واستشهد شابا فلسطينيا يدعى شريف أحمد عبد الرحيم الشاعر «16 عاما»، اليوم، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، المزارعين في قرية زبوبا غرب جنين، من قطف ثمار الزيتون، في أراضيهم، كما أطلق جنود الاحتلال، الرصاص تجاه المزارعين ما اضطرهم إلى مغادرة أراضيهم والعودة لمنازلهم.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سياسة الاعتقالات اليومية التي مارسها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، واعتقل جنود الاحتلال، الشقيقين المعتصم بالله، ومجاهد جبريل الجياوي من بلدة أذنا غرب الخليل.