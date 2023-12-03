بدء تلقي أوراق المتقدمين لوظائف شركة المياه بالدقهلية اليوم

تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية فتح باب تقديم أوراق المتقدمين الذين سجلوا بياناتهم في الإعلان رقم 3 لسنة 2023 سائق معدات ثقيلة «لودر - حفار على عجل - حفار على كتينة».

موعد تقديم أوراق المتقدمين لوظائف المياه 2023

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر منشور علي الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الي انه يمكن للمتقدمين لشغل وظيفة سائق معدات ثقيلة «لودر - حفار على عجل - حفار على كتينة» معرفة موعد تقديم الاوراق الخاصة بة من خلال الرابط التالي «www.dkwasc.com.eg » وفقا للاعلان رقم 3 لسنة 2023

المستندات المطلوبة للتقديم لشغل وظيفة سائق معدات ثقيلة بشركة المياه 2023

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر المنشور، المتقدمين بطباعة نموذج البيانات المعروضة في هذه الصفحة من زر طباعة بالأسفل وتسليمها مع الأوراق مع ضرورة إحضار أصل وصورة كل من «بطاقة الرقم القومي - شهادة الميلاد - الشهادة الدراسية - شهادة الخدمة العسكرية - إثبات رخصة القيادة» مع ضرورة الاحتفاظ بالكود الخاص بكم والمعلن على الموقع.

الشروط المطلوبة للتقديم لشغل وظيفة سائق معدات ثقيلة بشركة المياه 2023

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر المنشور الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، لشغل وظيفة سائق معدات ثقيلة «لودر - حفار على عجل - حفار على كتينة» وفقا للإعلان رقم 3 لسنة 2023 وهي كالتالي

- أن يكون المتقدم من أبناء المراكز الآتية والمقيمين بها «المنصورة ومحلة دمنة - أجا - السنبلاوين - تمي الأمديد - طلخا - نبروه - بلقاس والستاموني - شربين - جمصة - الكردي وميت سلسيل - بني عبيد - دكرنس - منية النصر - المنزلة - الجمالية - المطرية» وفقاً لبطاقة الرقم القومي الصادرة في تاريخ سابق للإعلان.

- أن يكون المتقدم من الذكور فقط نظرا لطبيعة العمل.

- ألا يزيد السن عن 40 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.

- أن يجيد المتقدم القراءة والكتابة ويثبت ذلك بشهادة «محو أمية أو مرحلة من مراحل الشهادة الإبتدائية أو الشهادة الإعدادية».

- أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية لمدة ثلاث سنوات أو أعفى منها قانونا.

- أن يتقدم بإقرار كتابي موثق حال التعاقد معه بعدم المطالبة بأي تسويات بالمؤهل الأعلى سواء كان حاصلا عليه قبل الخدمة أو حصل عليه أثناء الخدمة.