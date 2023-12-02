الكشف على أكثر من 1600 شخص في قافلة طبية بالشرقية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بمركز صحة 54 بمدينة العاشر من رمضان، واستمرت لمدة يومين، ووقعت الكشف الطبي على أكثر من 1600 شخص.

15 عيادة في القافلة الطبية

واشتملت القافلة الطبية على 15 عيادة، بها 13 تخصصا طبيا وهي «الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الروماتيزم والتأهيل، الأسنان»، وتم تخصيص عيادتين للباطنة والأطفال، لخدمة أهالي المنطقة، والأحياء المحيطة بها.

الكشف المبكر عن الضغط والسكر

كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي 1646 مريضا من أهالي المجاورة والمناطق المحيطة بها، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 4 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.