6 ضوابط يجب توافرها داخل لجان الانتخابات.. اعرفها

كشف الكتاب الاسترشادي الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، عن بعض المسؤوليات يلتزم بها رئيس اللجنة في الانتخابات الرئاسية بالخارج، وبينها توافر بعض الأشياء داخل اللجنة.

ونرصد لكم في السطور التالية بعض الأشياء الواجب توافرها داخل اللجنة قبل بدء الاقتراع، وجاءت كالتالي:

1- وجود ملصق برقم اللجنة الفرعية مثبت بمكان ظاهر خارج مقر اللجنة.

2- وجود لافتات تسهل عملية التصويت خارج مقر اللجنة وداخلها، واللوحات الإرشادية الخاصة بتصويت الصم والبكم.

3- ازالة أي لافتات دعائية لأي مرشح في محيط مركز الاقتراع.

4- وجود إضاءة جيدة داخل اللجنة.سلامة نوافذ مقر اللجنة وسهولة تأمينها.سهولة حركة الناخبين.

5 - تنظيم طابور الناخبين بالتنسيق مع المسئول عن تأمين المركز الانتخابي باشراف منسق الطابور وارشادهم بأماكنهم وإعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الإعاقة.

6- الاحتفاظ برقم الهاتف الخاص برئيس قوات التأمين للاستعانة به عند الضرورة.

الاقتراع بدأ أمس الجمعة

وبدأ الاقتراع بالخارج منذ أمس الجمعة ويستمر حتى غداً الأحد وهو اليوم الثالث والأخير في تصويت المصريين بالخارج.