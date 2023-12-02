الدفاع المدني بغزة: 20 شهيدا فلسطينيا في قصف إسرائيلي لمنزل بحي الزيتون

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن الدفاع المدني في غزة، أعلن عن 20 شهيدا فلسطينيا، في قصف إسرائيلي لمنزل بحي الزيتون، و7 شهداء في قصف آخر لمنزلين بحي الشجاعية في مدينة غزة.

ولفت إلى وجود شهداء ومصابون في تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، وقوات الاحتلال تمنع الوصول للموقع.

وفى سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، واستشهد شابا فلسطينيا يدعى شريف أحمد عبد الرحيم الشاعر «16 عاما»، اليوم، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».