5 معلومات عن مبادرة «حصن طفلك بالقرآن».. تنطلق في 5 آلاف مسجد بالجمهورية

تحرص الدولة على التوعية السليمة وغرس القيم الصحيحة لتعزيز مفهوم الإسلام الوسطي، لذا أطلقت وزارة الأوقاف مبادرة «حصن طفلك» لتعليم النشء القرآن الكريم وقواعده وحسن تلاوته وتدبر معانيه في محاولة لبناء وعي سليم وتأسيس المجتمع بالأطفال ذوي التعليم السليم.

مبادرة حصن طفلك بالقرآن

وتستعرض «الوطن» 5 معلومات عن مبادرة حصّن طفلك بالقرآن، خلال السطور التالية، وفقا لما أعلنته وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية.

- تهتم وزارة الأوقاف بتعليم القرآن الكريم وحسن تلاوته وفهم معانيه وتربية الأطفال تربية سليمة وبناء وعيهم على فطرة الإسلام النقية، لذا أطلقت مبادرة حصن طفلك بالقرآن الكريم.

- تنطلق المبادرة في 5 آلاف مسجد على مستوى الجمهورية، جار الإعلان عن أماكنها من قِبل الوزارة.

مدة المبادرة 15 يوما

- تقام المبادرة لمدة أسبوعين في الفترة بين 27 يناير و8 فبراير 2024، على أن تكون أيام العمل بها من السبت وحتى الخميس.

- يتولى إمام المسجد مراجعة الجزء 30 من القرآن الكريم مع بيان معاني المفردات ومقاصد السور من شرح كتاب «البيان على المنتخب» من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

- توفير الكتاب الذي يتضمن شرح السور ومعاني المفردات بمكتبات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والهيئة المصرية العامة للكتاب، وينشر إلكترونيا على موقع وزارة الأوقاف.

- استمرار البرنامج التثقيفي برعاية وزارة الأوقاف لتعليم الأطفال بشكل دوري كل يوم خميس، والذي يُنظم في أكثر من عشرة آلاف مسجد.