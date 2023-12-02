قصف مستوطنات كيسوفيم ونيريم والعين الثالثة برشقات صاروخية كتب: شريف سليمان 01:19 م | السبت 02 ديسمبر 2023 رشقات صاروخية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بقصف مستوطنات «كيسوفيم ونيريم والعين الثالثة» برشقات صاروخية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: رشقات صاروخية من غزة تجاه أسدود وتل أبيب وعسقلان صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة تزامنا مع إطلاق رشقات صاروخية من القطاع إطلاق رشقات صاروخية جديدة من لبنان تجاه مستوطنات إسرائيلية إطلاق رشقات صاروخية من لبنان باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية رشقات صاروخية متتالية من جنوب لبنان تضرب إسرائيل صفارات الإنذار تدوي في النقب وغلاف غزة وإطلاق رشقات صاروخية من القطاع إطلاق رشقات صاروخية من غزة تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل رشقات صاروخية كيسوفيم نيريم العين الثالثة بقلم شريف سليمان