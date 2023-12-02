23 ألف مستفيدة من خدمات «حقك تنظمي» بالدقهلية

كشف الدكتور شريف مكين، وكيل وزارك الصحة بالدقهلية، عن ختام فعاليات المرحلة الأولى من حملة تنظيم الأسرة «حقك تنظمي» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وبالتنسيق مع محافظة الدقهلية، وتنفيذ توصيات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة تحت إشراف الدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية للطب الوقائي.

ختام فعاليات المرحلة الأولى

وبحسب بيان صادر من مديرية الصحة بالدقهلية، أعلن وكيل الوزارة عن ختام فعاليات المرحلة الأولى من حملة تنظيم الأسرة «حقك تنظمي»، موضحا أن عدد المستفيدات من خدمات الحملة بلغ 23164 سيدة على مستوى محافظة الدقهلية منهن 15248 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون.

وأشارت الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية، إلى أن المرحلة الأولى استهدفت 9 إدارات هي «منية النصر، السنبلاوين، تمي الأمديد، نبروه، الجمالية، المطرية، دكرنس، طلخا، جمصة».

تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان

وأضافت الدكتورة سحر ثابت، مدير إدارة تنظيم الأسرة، أن المرحلة الثانية من الحملة ستنطلق بإدارات «ميت غمر، المنصورة، شربين، ميت سلسيل، محلة دمنة، أجا، بلقاس، المنزلة، بني عبيد»، وتعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية المحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.