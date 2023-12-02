منها شارع الشواربي.. تعرف على أبرز 5 أماكن للتسوق في أسوان

تعتبر مدينة أسوان واحدة من أفضل الوجهات السياحية، حيث تزخر بالمعالم القديمة وتعدد الثقافات وتراثها الذي يجذ عددًا كبيرًا من السياح الباحثين عن الرحلات الهادئة واستكشاف الآثار التاريخية ومن بين الأنشطة الممتعة التي يمكن القيام بها «التسوق» الذي يحتل مكانة بارزة لدى جميع الزائرين.

ويستطيع زوار المدينة أن يجدوا مزيجًا مثاليًا من السلع التراثية القديمة، حيث تشتهر أسوان بأسواقها وتباين السلع وجودتها، مما يجعلها وجهة سياحية هامة لشراء الهدايا التذكارية التي تعبر عن جمالها التاريخي.

وترصد «الوطن» أبرز 5 أماكن للتسوق في أسوان، وفقًا المرشدة السياحية يسرا محمد.

1. البازارات

تعتبر البازارات من أهم أماكن التسوق في أسوان، حيث تقدم للزوار من جميع أنحاء العالم تشكيلة واسعة من المنتجات اليدوية النوبية الأصلية، بما في ذلك الخراطيش المصنوعة من الذهب عيار 18 والمزينة بزخارف فرعونية جميلة كما يمكن شراء الخرز والسيوف والملابس الحريرية التقليدية.

2. شارع الشواربي في أسوان

يعتبر شارع الشواربي في أسوان واحدًا من أفضل أماكن التسوق في المدينة ويتميز بمجموعة متنوعة من المتاجر التي تبيع التوابل الفريدة، مثل البرغموت والزعفران والكركم والفلفل وجوزة الطيب، بالإضافة إلى العطور النوبية الجميلة والزي النوبي التقليدي المطرز، وهي هدايا تستحق الاقتناء كذكرى للزوار.

3. شارع السادات

يُعتبر شارع السادات وجهة رائعة لشراء فن لفائف البردي التي استخدمها المصريون القدماء كنموذج أولي للورق بينما يحتوي الشارع أيضًا على العديد من المتاجر التي تبيع الهدايا التذكارية، بما في ذلك نسخ شبه حقيقية من لوحات المقابر، مما يجعلها هدية مميزة للزوار لتذكر زيارتهم لأسوان.

4. مركز النوبة للكتاب السياحي

يُعتبر مركز النوبة للكتاب السياحي وجهة مثالية لعشاق الكتب حيث يمكنك العثور في هذا المركز على مجموعة واسعة من الكتب والمجلات حول مصر وأسوان والثقافة النوبية، فضلا عن الكتب التاريخية والأدبية والسياحية.

5. محلات الصوف النوبي:

إذا كنت تبحث عن منتجات صوف فاخرة، فيمكنك زيارة محلات الصوف النوبي في أسوان بشارع الشواربي، حيث يقدم هذا المركز مجموعة متنوعة من الملابس والإكسسوارات المصنوعة من الصوف النوبي الطبيعي، والذي يعتبر من أجود أنواع الصوف في العالم وتجد الشالات والأوشحة والكابات والأحذية وغيرها من المنتجات التي تضفي لمسة فريدة إلى مظهرك.